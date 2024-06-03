Кандидат от правящей партии Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики
Кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Claudia Sheinbaum
На президентских выборах в Мексике с предварительным результатом более 58% побеждает кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум. Об этом свидетельствуют данные итогов голосования на 7500 участках страны, транслируемые ютуб-каналом Национального избирательного института республики.
Представительница оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает чуть больше 30% голосов. Третье место и 8% — у Хорхе Альвареса Майнеса от "Гражданского движения". Всего, по предварительным данным избиркома страны, свой гражданский долг исполнили более 57% избирателей.
Тем временем в Сербии в минувшее воскресенье, 2 июня, состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов в 89 муниципалитетах, включая Белград. По словам премьер-министра страны Милоша Вучевича, победила коалиция правящей партии.