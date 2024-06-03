Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 04:07

Кандидат от правящей партии Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики

Кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Claudia Sheinbaum

Кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Claudia Sheinbaum

На президентских выборах в Мексике с предварительным результатом более 58% побеждает кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум. Об этом свидетельствуют данные итогов голосования на 7500 участках страны, транслируемые ютуб-каналом Национального избирательного института республики.

Представительница оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает чуть больше 30% голосов. Третье место и 8% — у Хорхе Альвареса Майнеса от "Гражданского движения". Всего, по предварительным данным избиркома страны, свой гражданский долг исполнили более 57% избирателей.

Появились первые результаты парламентских выборов в Индии
Появились первые результаты парламентских выборов в Индии

Тем временем в Сербии в минувшее воскресенье, 2 июня, состоялись выборы глав администраций и депутатов муниципальных представительных органов в 89 муниципалитетах, включая Белград. По словам премьер-министра страны Милоша Вучевича, победила коалиция правящей партии.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров