В Китае раскрыли супружескую пару, работавшую на MI-6

В Китае сообщили о том, что раскрыли двух сотрудников центральных государственных органов КНР, которые работали на службу внешней разведки Великобритании MI-6. Информацию об этом в социальной сети WeChat распространило китайское Министерство государственной безопасности (МГБ).

В ведомстве сообщили, что было раскрыто "крупное дело о шпионаже". Также частично были рассекречены личности работавших на Лондон китайцев — ими оказались прежде обучавшийся в Соединённом Королевстве по программе двусторонних обменов в сфере образования мужчина по фамилии Ван и его супруга, которая носит фамилию Чжоу.

Представители МГБ сообщили, что сначала китаец предоставлял британской разведке так называемые консалтинговые услуги, а затем прошёл подготовку в MI-6 и был отправлен на родину. Впоследствии через него разведчики завербовали и его жену.

Китайские спецслужбы заявили, что были получены веские доказательства работы этой супружеской пары на Великобританию. В сообщении также утверждается, что таким образом британские власти попытались подорвать безопасность КНР.