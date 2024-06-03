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Регион
3 июня, 04:30

В Китае раскрыли супружескую пару, работавшую на MI-6

МГБ КНР: Британская разведка MI-6 завербовала двух китайских чиновников

В Китае сообщили о том, что раскрыли двух сотрудников центральных государственных органов КНР, которые работали на службу внешней разведки Великобритании MI-6. Информацию об этом в социальной сети WeChat распространило китайское Министерство государственной безопасности (МГБ).

В ведомстве сообщили, что было раскрыто "крупное дело о шпионаже". Также частично были рассекречены личности работавших на Лондон китайцев — ими оказались прежде обучавшийся в Соединённом Королевстве по программе двусторонних обменов в сфере образования мужчина по фамилии Ван и его супруга, которая носит фамилию Чжоу.

Представители МГБ сообщили, что сначала китаец предоставлял британской разведке так называемые консалтинговые услуги, а затем прошёл подготовку в MI-6 и был отправлен на родину. Впоследствии через него разведчики завербовали и его жену.

Китайские спецслужбы заявили, что были получены веские доказательства работы этой супружеской пары на Великобританию. В сообщении также утверждается, что таким образом британские власти попытались подорвать безопасность КНР.

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Напомним, ещё год назад руководитель MI-6 Ричард Мур заявлял, что главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании МИ-6 является не Россия. По его словам, на Китай спецслужба выделяет больше ресурсов.

Обложка ©

Pixabay / glaborde7

Алексей Соловьёв
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