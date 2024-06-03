Недавно руководитель внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский заявил о том, что его страна готова обучать на своей территории украинских военнослужащих вместо того, чтобы отправлять на Украину польских инструкторов. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём видеоблоге по этому поводу заявил, что подобные вещи говорят об окончательном решении Запада превратить украинцев в пушечное мясо.

"Принято в высшем руководстве мирового закулисного управления <…> главное, генеральное решение — и об этом говорит то, что заявил Сикорский: <…> украинцы очень хорошее пушечное мясо, качественное. Не имеет значения, чтобы что-то ещё работало на Украине", — заявил бывший помощник второго украинского лидера.

Специалист подчеркнул, что западные планы по поводу Украины не предполагают восстановление экономики этой бывшей советской республики. В то же время Владимир Зеленский вместе со своими сторонниками сделает всё, чтобы у украинских мужчин не оставалось никакого выбора, кроме как пойти на фронт.

Соскин отметил, что уже сейчас в Незалежной нет работы и нельзя выехать из страны. Через несколько месяцев, по прогнозам экс-советника Кучмы, на Украине и вовсе не останется никаких легальных способов заработка, не считая войны.