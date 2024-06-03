Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения дочки бойца СВО в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует возбуждения уголовного дела по факту нападения на дочь бойца специальной военной операции. Об этом сообщает СК РФ в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в Новосибирске в мае текущего года. На 17-летнюю дочь бойца СВО напал одноклассник, который нанёс ей физические повреждения и угрожал расправой. О произошедшем узнал её отец, обратившийся после к правоохранителям.

"Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, до настоящего времени она находится в стрессовом состоянии. Заявитель в настоящее время принимает участие в боевых действиях, самостоятельно защитить дочь не может и просит привлечь подростка к ответственности", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Местные следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад об итогах следственных мероприятий.