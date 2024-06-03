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Регион
3 июня, 06:44

Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения дочки бойца СВО в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует возбуждения уголовного дела по факту нападения на дочь бойца специальной военной операции. Об этом сообщает СК РФ в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в Новосибирске в мае текущего года. На 17-летнюю дочь бойца СВО напал одноклассник, который нанёс ей физические повреждения и угрожал расправой. О произошедшем узнал её отец, обратившийся после к правоохранителям.

"Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, до настоящего времени она находится в стрессовом состоянии. Заявитель в настоящее время принимает участие в боевых действиях, самостоятельно защитить дочь не может и просит привлечь подростка к ответственности", сообщили в пресс-службе СК РФ.

Местные следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад об итогах следственных мероприятий.

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Ранее в Башкирии произошла массовая драка с участием 100 человек. В селе Верхнеяркеево Илишевского района напали на участников СВО, к которым после этого пришли на помощь местные жители.

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Kremlin.ru

Владимир Озеров
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