Президентом Мексики впервые станет женщина

Кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики. По её данным, отрыв в борьбе за кресло главы государства превышает 30%.

"Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвёртую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны", — отметила Шейнбаум.

О том, что политик выбилась в лидеры голосования, заявил также действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звёздные времена гордости и трансформации", — написал политик у себя в соцсети Х.

Победа Шейнбаум кажется безоговорочной, поскольку её главный конкурент Сочитль Гальвес от оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" уже поздравила её с триумфом по телефону.

"Хочу поблагодарить Сочитль Гальвес Руис, кандидата от альянса "Сила и сердце за Мексику", за её звонок с признанием триумфа, который я получила несколько минут назад", — поделилась Шейнбаум во время встречи со сторонниками, которая транслировалась в соцсети Х.