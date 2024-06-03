Президентом Мексики впервые станет женщина
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики
Кандидат в президенты Мексики Клаудия Шейнбаум. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Claudia Sheinbaum
Кандидат от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики. По её данным, отрыв в борьбе за кресло главы государства превышает 30%.
"Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвёртую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны", — отметила Шейнбаум.
О том, что политик выбилась в лидеры голосования, заявил также действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звёздные времена гордости и трансформации", — написал политик у себя в соцсети Х.
Победа Шейнбаум кажется безоговорочной, поскольку её главный конкурент Сочитль Гальвес от оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" уже поздравила её с триумфом по телефону.
"Хочу поблагодарить Сочитль Гальвес Руис, кандидата от альянса "Сила и сердце за Мексику", за её звонок с признанием триумфа, который я получила несколько минут назад", — поделилась Шейнбаум во время встречи со сторонниками, которая транслировалась в соцсети Х.
Напомним, в Мексике проходят выборы президента. Ранее в ходе народного голосования вперёд вырвалась Клаудия Шейнбаум, набравшая более 58% голосов избирателей. На втором месте идёт Сочитль Гальвес с 30% голосов, а на третьей строчке расположился Хорхе Альварес Майнес от "Гражданского движения" с 8% голосов.