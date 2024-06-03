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3 июня, 07:36

Газманов признался, что в финале Кубка России по футболу болел за андердога

Олег Газманов исполняет гимн России на стадионе "Лужники". Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Олег Газманов исполняет гимн России на стадионе "Лужники". Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Народный артист России, певец Олег Газманов поделился своими мыслями о прошедшем суперфинале Кубка России, где за трофей сражались ФК "Зенит" и "Балтика", а также ощущениями от атмосферы, которую на стадионе во время матча создали болельщики команд.

"Я с большим удовольствием посмотрел матч. Сегодня я болел за "Балтику", потому что родился в Калининграде. Я редко бываю на футболе, я не фанат. Хотя люблю хорошую игру", — признался Газманов в беседе с RT.

Артист похвалил калининградскую команду за уверенную игру и достойное противостояние в матче с таким непростым соперником. По словам певца, "Балтика" была близка к тому, чтобы увезти заветный кубок в Калининград тем вечером.

Газманов также рассказал о своих ощущениях от стадионной версии исполнения гимна в окружении десятков тысяч болельщиков.

"Сложно передать словами, когда вместе с тобой поют десятки тысяч людей. Но меня этим не испугать, у меня часто бывают большие концерты. Очень хорошее ощущение, когда народ вместе, когда спортивный праздник и когда много детей. Прекрасный стадион, отличная погода, ясные дни. Всё хорошо организовано", — отметил певец.

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Ранее петербургский "Зенит" одолел калининградскую "Балтику" в финальном матче Кубка России по футболу. Встреча на стадионе "Лужники" в столице закончилась со счётом 2:1. Так, футбольный клуб из Петербурга стал шестикратным победителем Кубка России. Предыдущий раз петербуржцы выигрывали трофей в 2020 году.

Владимир Озеров
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