Во Владивостоке трёхлетний ребёнок выпил растворитель и впал в состояние комы

В Приморском крае трёхлетний мальчик выпил химический растворитель и впал в состояние комы, врачи успели спасти малыша. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока".

Семья малыша проживает в пригороде Владивостока. Бутылка с опасной жидкостью не имела этикетки и находилась в свободном доступе. Мальчик сделал несколько глотков и сразу упал. Когда родители обнаружили сына без сознания, то сразу позвонили в скорую. Бригада медиков приехала по вызову и нашла малыша в состоянии комы. Его доставили в больницу, где промыли желудок и подключили к искусственной вентиляции лёгких. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.