Во Владивостоке трёхлетний ребёнок выпил растворитель и впал в состояние комы
Ребёнок выпил растворитель, который хранился дома в свободном доступе. Обложка © freepik / azerbaijan_srockers
В Приморском крае трёхлетний мальчик выпил химический растворитель и впал в состояние комы, врачи успели спасти малыша. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока".
Семья малыша проживает в пригороде Владивостока. Бутылка с опасной жидкостью не имела этикетки и находилась в свободном доступе. Мальчик сделал несколько глотков и сразу упал. Когда родители обнаружили сына без сознания, то сразу позвонили в скорую. Бригада медиков приехала по вызову и нашла малыша в состоянии комы. Его доставили в больницу, где промыли желудок и подключили к искусственной вентиляции лёгких. Сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.
Ранее сообщалось, что шесть детей отравились хлоркой после тренировки в одном из бассейнов в Севастополе. Детям не понадобилась госпитализация после оказания медпомощи. Следствие начало проверку по факту произошедшего.