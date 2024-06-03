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Юморист Гальцев должен российской налоговой более 850 тысяч рублей

3 июня, 07:55
Юрий Гальцев. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Юрий Гальцев. Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Российская налоговая служба требует от юмориста Юрия Гальцева погасить задолженность в размере более чем 850 тысяч рублей. Долг накопился у артиста с 4 мая, сообщает SHOT.

Сейчас комик ведёт активную работу над постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где также является художественным руководителем. Представитель Гальцева не стал называть причину больших долгов и объяснять, почему артист не спешит с ними разобраться.

Бывшая жена блогера Александра Шпака накопила многомиллионный долг перед ФНС
Бывшая жена блогера Александра Шпака накопила многомиллионный долг перед ФНС

Ранее сообщалось, что блогерша Александра Митрошина, известная бесконечными курсами и марафонами об успешной жизни, накопила новый долг перед Федеральной налоговой службой. Инфоцыганка сумела задолжать по налогам 96 миллионов рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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