Юморист Гальцев должен российской налоговой более 850 тысяч рублей

Российская налоговая служба требует от юмориста Юрия Гальцева погасить задолженность в размере более чем 850 тысяч рублей. Долг накопился у артиста с 4 мая, сообщает SHOT.

Сейчас комик ведёт активную работу над постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, где также является художественным руководителем. Представитель Гальцева не стал называть причину больших долгов и объяснять, почему артист не спешит с ними разобраться.