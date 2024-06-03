Аксёнов сообщил о планах Крыма заключить на ПМЭФ соглашения на 39,5 млрд рублей 3 июня, 09:26 Крым на ПМЭФ может заключить меморандумы в сфере туризма и строительства. Обложка © freepik

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Крым собирается подписать несколько меморандумов на сумму более чем 39,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

"В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация Республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", — отметил он.

Аксёнов напомнил, что регион не первый раз готов представить на форуме лучшие инвестиционные проекты, в этом году речь пойдёт в основном о развитии в сфере туризма и жилищного строительства. Большая часть проектов готовится к реализации в западной части полуострова, а также в Керчи и под Бахчисараем. Аксёнов допустил, что по итогам ПМЭФ заключённых соглашений может оказаться гораздо больше.

Напомним, Петербургский международный экономический форум — важнейшее событие, которое ежегодно проходит в России. В этом году форум соберётся в Северной столице уже в 27-й раз с 5 по 8 июня. Участие уже подтвердили более 12 000 человек, в том числе граждане из 128 стран.

Авторы Татьяна Миссуми