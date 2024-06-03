Москвичей всю неделю ждёт удушающая жара, а передохнём — только в пятницу Синоптик Вильфанд пообещал жителям Москвы жару в первую неделю лета 3 июня, 09:50 Москвичей ждёт жара в начале июня. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В Москве установится очень жаркая летняя погода в период с 3 по 9 июня, хотя такие температурные рекорды больше свойственны для конца месяца. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Первая половина недели будет очень тёплой, температура примерно на +5 градусов выше нормы. Атмосферное давление отличается от климатической нормы на 3–4 миллиметра ртутного столба, тёплый воздух будет перемещаться с юга, количество облаков понизится", — отметил он.

В понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а в середине недели показатели приблизятся к +30 градусам. Лёгкое похолодание ожидается лишь в пятницу, когда в Московский регион проникнут воздушные массы с запада. Синоптик добавил, что дожди возможны, но они будут кратковременными и тёплыми.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд побит в Москве в первый день лета, воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса, что на 7–9 градусов превышает норму аж середины июля. До этого самое тёплое 1 июня было в 1995 году.

Авторы Татьяна Миссуми