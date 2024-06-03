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Регион

Чемпионка России по фигурному катанию Петросян отказалась выступать за Армению

3 июня, 10:36
Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российская фигуристка Аделия Петросян ответила отказом Армении на предложение перейти в её национальную сборную. Спортсменка продолжит выступать за Россию. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники.

Армянская федерация фигурного катания обратилась к 16-летней спортсменке через её окружение, однако девушка не стала рассматривать предложение и сразу отказалась менять спортивное гражданство.

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Напомним, Петросян тренируется в группе у Этери Тутберидзе. Она уже выиграла чемпионат России по фигурному катанию в декабре прошлого года. Второе место тогда заняла Софья Муравьёва, а третьей стала Камила Валиева.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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