Новая шашлычная фобия: Москвич едва не поджарил самого себя из-за бутылки с розжигом

В Москве мужчина попал в реанимацию из-за неаккуратного обращения с мангалом и средством для розжига. Он хотел отдохнуть и поесть шашлыка, но чуть не поджёг самого себя, пишет SHOT.

34-летний Андрей накануне отправился в столичный парк "Лосиный Остров", чтобы пожарить мяса на огне. Он уже насадил на шампуры мясо, и оставалось только разжечь угли. Мужчина полил их жидкостью для розжига и поджёг, продолжая держать в руке бутылку с легковоспламеняющимся содержимым. В итоге она соприкоснулась с огнём и моментально взорвалась.

Вспыхнувший розжиг оказался на одежде и коже мужчины. Его в срочном порядке доставили в отделение ожоговой реанимации. У Андрея поражено 35% тела, на кистях, ногах и туловище ожоги от первой до третьей степени.