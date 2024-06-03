Новая шашлычная фобия: Москвич едва не поджарил самого себя из-за бутылки с розжигом
SHOT: В Москве мужчина попал в реанимацию из-за взорвавшейся бутылки с розжигом
В Москве мужчина попал в реанимацию из-за неаккуратного обращения с мангалом и средством для розжига. Он хотел отдохнуть и поесть шашлыка, но чуть не поджёг самого себя, пишет SHOT.
34-летний Андрей накануне отправился в столичный парк "Лосиный Остров", чтобы пожарить мяса на огне. Он уже насадил на шампуры мясо, и оставалось только разжечь угли. Мужчина полил их жидкостью для розжига и поджёг, продолжая держать в руке бутылку с легковоспламеняющимся содержимым. В итоге она соприкоснулась с огнём и моментально взорвалась.
Вспыхнувший розжиг оказался на одежде и коже мужчины. Его в срочном порядке доставили в отделение ожоговой реанимации. У Андрея поражено 35% тела, на кистях, ногах и туловище ожоги от первой до третьей степени.
Ранее Life.ru рассказывал об истории из Кемеровской области, после которой девятилетний школьник получил множество ожогов тела. Всё произошло 1 июня из-за глупой детской выходки — мальчик забрался на подстанцию и, как рассказывают очевидцы, буквально приплавился к ней под воздействием тока. По разным оценкам, у ребёнка от 60 до 80% ожогов кожи, также были сообщения о том, что ему пришлось ампутировать ноги. Сейчас пострадавший в больнице под присмотром врачей.
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