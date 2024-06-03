Пьяный "мастер" метнул бутылки вина и показал нефритовый стержень посетителям магазина в Воронеже

Легенда рассказывает о "самурае", появившемся внезапно, как солнце над Фудзиямой, в воронежском универсаме "Магнит". Удивившись тому, что причудливые бутылки на витринах наполнены непонятной заморской жижей вместо благородного саке, он решил немедленно продемонстрировать посетителям своё владение метательным оружием, пишет Mash.

Мужчина дебоширит в магазине в Воронеже. Видео © Telegram / Mash

Схватив винные бутылки, хулиган хлёстко метнул их на пол, после чего ещё раз удивил весь магазин: продемонстрировал остальным посетителям свой нефритовый стержень — и был таков. Молва о таинственном "ниндзя" разошлась по Воронежу и вскоре добралась до местного отделения полиции, которая теперь вынуждена пойти по его следу.