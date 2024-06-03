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Регион
3 июня, 12:41

Пьяный "мастер" метнул бутылки вина и показал нефритовый стержень посетителям магазина в Воронеже

Полиция ищет мужчину, разбившего несколько бутылок вина в магазине в Воронеже

Легенда рассказывает о "самурае", появившемся внезапно, как солнце над Фудзиямой, в воронежском универсаме "Магнит". Удивившись тому, что причудливые бутылки на витринах наполнены непонятной заморской жижей вместо благородного саке, он решил немедленно продемонстрировать посетителям своё владение метательным оружием, пишет Mash.

Мужчина дебоширит в магазине в Воронеже. Видео © Telegram / Mash

Схватив винные бутылки, хулиган хлёстко метнул их на пол, после чего ещё раз удивил весь магазин: продемонстрировал остальным посетителям свой нефритовый стержень — и был таков. Молва о таинственном "ниндзя" разошлась по Воронежу и вскоре добралась до местного отделения полиции, которая теперь вынуждена пойти по его следу.

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Ранее Life.ru рассказывал другую невероятную историю. В башкирском Салавате уличный акробат упал прямо с неба на лавку возле подъезда, после чего издал воодушевляющий клич и ушёл продолжать "тренировку". От травм его спасли спортивная сноровка и, конечно, состояние — трюкач был сильно пьян.

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
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