Пьяный "мастер" метнул бутылки вина и показал нефритовый стержень посетителям магазина в Воронеже
Полиция ищет мужчину, разбившего несколько бутылок вина в магазине в Воронеже
Легенда рассказывает о "самурае", появившемся внезапно, как солнце над Фудзиямой, в воронежском универсаме "Магнит". Удивившись тому, что причудливые бутылки на витринах наполнены непонятной заморской жижей вместо благородного саке, он решил немедленно продемонстрировать посетителям своё владение метательным оружием, пишет Mash.
Мужчина дебоширит в магазине в Воронеже. Видео © Telegram / Mash
Схватив винные бутылки, хулиган хлёстко метнул их на пол, после чего ещё раз удивил весь магазин: продемонстрировал остальным посетителям свой нефритовый стержень — и был таков. Молва о таинственном "ниндзя" разошлась по Воронежу и вскоре добралась до местного отделения полиции, которая теперь вынуждена пойти по его следу.
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Telegram / Mash