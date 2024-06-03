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Регион
3 июня, 11:43

Пенсионерку убило током в подъезде на востоке Москвы

Московская пенсионерка умерла от удара током в подъезде, где она проживала. Как сообщает Mash, рабочие во дворе устанавливали детскую площадку и удлинитель с оголённым проводом подключили к щитку, а кабель бросили под пандус. Когда на него наступила 67-летняя москвичка, то сразу получила смертельный разряд.

Тело пожилой женщины нашли на первом этаже дома на Первомайской улице прямо на лестничной площадке. На ноге у неё был ожог, а рядом — оголённый провод.

На Ставрополье ребёнок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
На Ставрополье ребёнок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем

А ранее в Ростовской области школьница погибла от удара током в дачном душе. Девочка зашла внутрь, включила нагреватель воды и получила разряд. Согласно предварительной версии, в нагревателе была неисправность.

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Life.ru

Марина Калегина
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