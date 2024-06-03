Пенсионерку убило током в подъезде на востоке Москвы

Московская пенсионерка умерла от удара током в подъезде, где она проживала. Как сообщает Mash, рабочие во дворе устанавливали детскую площадку и удлинитель с оголённым проводом подключили к щитку, а кабель бросили под пандус. Когда на него наступила 67-летняя москвичка, то сразу получила смертельный разряд.

Тело пожилой женщины нашли на первом этаже дома на Первомайской улице прямо на лестничной площадке. На ноге у неё был ожог, а рядом — оголённый провод.