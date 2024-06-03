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Регион

Роскомнадзор сообщил о частичной недоступности некоторых госсайтов

3 июня, 11:56
Роскомнадзор сообщил о частичной недоступности некоторых госсайтов. Обложка © freepik / racool_studio

Роскомнадзор сообщил о частичной недоступности некоторых госсайтов. Обложка © freepik / racool_studio

В России сразу несколько государственных сайтов стали недоступны к посещению. Об этом сообщает подведомственный Роскомнадзору ЦМУ ССОП — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

"Предварительная причина — сбой на одном из участков магистральной сети связи", — уточняют специалисты.

В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам
В Роскомнадзоре перечислили актуальные претензии к онлайн-сервисам

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной платформы TikTok отчитаться о соблюдении российских законов, которые касаются сбора персональных данных и распространения информации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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