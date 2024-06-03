В Москве стартовал капремонт дома, в котором живёт Александра Пахмутова 3 июня, 12:42 Александра Пахмутова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве начался капитальный ремонт дома в Хамовниках, который был возведён ещё в 1957 году и где сейчас проживает композитор Александра Пахмутова. Об этом говорится на сайте mos.ru.

В Москве отремонтируют дом, где живёт Александра Пахмутова. Фото © mos.ru

В Москве отремонтируют дом, где живёт Александра Пахмутова. Фото © mos.ru

В Москве отремонтируют дом, где живёт Александра Пахмутова. Фото © mos.ru

"Специалисты обновят фасад, отделанный рустованной штукатуркой и керамической плиткой, восстановят декоративные элементы и балконы, заменят кровлю и внутренние инженерные системы здания", — уточняется в тексте.

Здание находится на Комсомольском проспекте, 45. Его строили по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Фасад уникален своими барельефами и карнизом с модульонами, которые также предстоит отреставрировать. Всего по московской программе капремонта жилья будет отремонтировано свыше 29 тысяч домов, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. В текущем году работы пройдут в первых 50 зданиях, в дальнейшем в программу ежегодно будут включать до 100 объектов.

Авторы Татьяна Миссуми