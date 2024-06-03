Мужчина, ударивший ребёнка на самокате в Татарстане, оказался его же отцом

Мужчина, который в Набережных Челнах в День защиты детей ударил по голове трёхлетнего ребёнка за то, что он наехал на него на самокате, оказался его же отцом, пишет SHOT.

Мужчина нокаутировал своего сына в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, рассвирепевшим взрослым оказался 39-летний горе-отец. Полицейские уже установили его личность и провели допрос. Мужчина в своё оправдание заявил, что якобы "очень испугался за сына".