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3 июня, 13:30

Мужчина, ударивший ребёнка на самокате в Татарстане, оказался его же отцом

Мужчина, который в Набережных Челнах в День защиты детей ударил по голове трёхлетнего ребёнка за то, что он наехал на него на самокате, оказался его же отцом, пишет SHOT.

Мужчина нокаутировал своего сына в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, рассвирепевшим взрослым оказался 39-летний горе-отец. Полицейские уже установили его личность и провели допрос. Мужчина в своё оправдание заявил, что якобы "очень испугался за сына".

Напомним, ранее инцидентом заинтересовалось СУ СК РФ по республике Татарстан. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На кадрах видно, как мужчина бьёт мальчика по голове и от удара с его головы спадает кепка, а потом и сам малыш падает на асфальт вместе с самокатом.

В Краснодаре "яжеотец" ударил девочку головой, заступаясь за сына
В Краснодаре "яжеотец" ударил девочку головой, заступаясь за сына
Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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