Мужчина, ударивший ребёнка на самокате в Татарстане, оказался его же отцом
Мужчина, который в Набережных Челнах в День защиты детей ударил по голове трёхлетнего ребёнка за то, что он наехал на него на самокате, оказался его же отцом, пишет SHOT.
Мужчина нокаутировал своего сына в Набережных Челнах. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, рассвирепевшим взрослым оказался 39-летний горе-отец. Полицейские уже установили его личность и провели допрос. Мужчина в своё оправдание заявил, что якобы "очень испугался за сына".
Напомним, ранее инцидентом заинтересовалось СУ СК РФ по республике Татарстан. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На кадрах видно, как мужчина бьёт мальчика по голове и от удара с его головы спадает кепка, а потом и сам малыш падает на асфальт вместе с самокатом.
Telegram / SHOT