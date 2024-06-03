Готовим шоково: Как правильно варить овощи, чтобы не лишиться уймы витаминов, — советы технолога

При варке овощи необходимо класть в уже закипающую подсолённую воду. Если сделать это раньше, то они потеряют множество витаминов и микроэлементов, пока вода греется, рассказала технолог общественного питания Елена Ярцева.

"Если положить овощи в холодную воду, то из них быстро уйдут все микроэлементы и витамины, пока идёт нагрев. И вы получаете в результате практически одну клетчатку. А если вы овощи готовите шоково, кладёте их в кипяток, то есть какой-то шанс сохранить витамины и микроэлементы", — объяснила она в разговоре с радио Sputnik.

Собеседница радио также рекомендовала добавлять в воду соль сразу же после того, как она закипит, так как она замедляет процесс нагревания. Солёность нужно определить на вкус, если переизбытка нет, то и овощи при варке возьмут на себя из воды нормальное количество соли.

Ярцева также рекомендовала не варить овощи слишком долго, потому что при варке из них пропадают полезные вещества. Исключение — картофель, которому действительно нужно довольно долго находиться в кипящей воде, чтобы стать съедобным. А прочие овощи, вроде капусты, моркови, свёклы и перца, можно есть и полусырыми: так они не только не потеряют пользу и питательность, но и красиво будут смотреться в тарелке, сохранив свою форму.