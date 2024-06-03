Названы самые гипоаллергенные районы Москвы

Самая гипоаллергенная часть Москвы — это Центральный административный округ. Всё дело в том, что только 20% от всей площади центра засажено растениями, способными вызвать аллергию. Об этом рассказал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

"Но большинство парков и скверов здесь являются изначально рукотворными, и их создатели высаживали в основном безвредные для аллергиков деревья и кустарники. Почти все индустриальные объекты вынесены за пределы ЦАО, а единственным значительным фактором риска остаётся интенсивное движение автомобилей", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

На второе место специалист поставил Северный округ. По его словам, аллергикам там будет проще, так как в районе в основном растут дубы, пыльца которых крупнее, поэтому не засоряет дыхательные пути.

На третьем месте — Западный административный округ. Сырцов отметил, что там больше всего ив и лиственниц, аллергия на которые бывает нечасто. Кроме того, в последние годы проблема с большим потоком машин в той части столицы также улучшилась.

Эксперты отметили, что ещё одно место для проживания, которое подойдёт москвичам с аллергией, — "Москва-Сити", так как в том районе деревья изначально сажали гипоаллергенные. Кроме того, в многоэтажках предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с многоступенчатой системой очистки воздуха, а также водные фильтры.