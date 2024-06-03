Путин обсудил информационную безопасность России с постоянными членами Совбеза
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы информационной безопасности страны. Тему российский лидер озвучил перед началом мероприятия.
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами СБ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик — Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития", — начал президент совещание.
А ранее стали известны планы главы России насчёт участия в ПМЭФ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он собирается выступить на форуме, не изменяя традиции, примет участие в дискуссии на пленарном заседании и проведёт ряд международных встреч.
Life.ru