Путин обсудил информационную безопасность России с постоянными членами Совбеза

Путин поздравил Кадышеву с 65-летием, отметив её вклад в развитие русской песни

Путин поздравил Кадышеву с 65-летием, отметив её вклад в развитие русской песни

А ранее стали известны планы главы России насчёт участия в ПМЭФ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он собирается выступить на форуме, не изменяя традиции, примет участие в дискуссии на пленарном заседании и проведёт ряд международных встреч.