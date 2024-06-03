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3 июня, 14:08

Путин обсудил информационную безопасность России с постоянными членами Совбеза

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы информационной безопасности страны. Тему российский лидер озвучил перед началом мероприятия.

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами СБ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Обсудим с вами вопросы информационной безопасности. Докладчик — Шадаев Максут Игоревич, министр цифрового развития", начал президент совещание.

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А ранее стали известны планы главы России насчёт участия в ПМЭФ. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он собирается выступить на форуме, не изменяя традиции, примет участие в дискуссии на пленарном заседании и проведёт ряд международных встреч.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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