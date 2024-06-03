Песков: Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании в рамках ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин готовится уже к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, будут и международные контакты", — отметил он.