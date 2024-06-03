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3 июня, 10:01

Песков: Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании в рамках ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин готовится уже к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, будут и международные контакты", — отметил он.

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Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума"Основа многополярности — формирование новых центров роста".

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Shutterstock / FOTODOM / Aynur Mammadov

Александр Юнашев
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