Умка в роли штурмана: Лукашенко устроил лихие "покатушки" на сегвее Телеканал "Беларусь 1" показал, как Лукашенко катается на сегвее со шпицем Умкой 3 июня, 14:44 Александр Лукашенко прокатился со шпицем на сегвее. Обложка © Telegram / ЧП / ДТП / Очевидцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее — электрическом самобалансирующемся транспортном средстве с двумя колёсами. Видео прогулки "с ветерком" поделился телеканал "Беларусь 1". На кадрах белорусский лидер крепко прижал питомца к себе и лихо проехал на двухколёсном транспорте. Для Умки причуды хозяина уже привычны, пёс терпеливо сопроводил Лукашенко безо всяких возмущений.

Александр Лукашенко прокатился со шпицем на сегвее. Видео © Telegram / ЧП / ДТП / Очевидцы

"А сейчас хотели бы отдельно показать вам короткие, но очень крутые кадры. Честно, мы не знаем, куда едут, но зато как это происходит!" — сказал в эфире белорусский телеведущий.

Ранее Лукашенко лично протестировал новый отечественный топор и вынес вердикт — годится. На кадрах он с лихим замахом расправляется с несколькими поленьями. "Хороший топор, но есть над чем работать", — подытожил глава Белоруссии.

Авторы Татьяна Миссуми