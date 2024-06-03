Синоптик раскрыл, когда в Москве закончится дождь и снова выглянет солнце
Синоптик Леус: Дождь в Москве прекратится не раньше восьми часов вечера
Дождливая погода в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara
Периодически возникающий в понедельник в столице дождь закончится не раньше восьми часов вечера. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Я думаю, после 19–20 часов прекратится в Москве непогода", — сообщил метеоролог.
Ранее синоптик Тишковец заявил, что жара в Москве подутихнет к началу следующей недели. По его словам, ежедневные дожди не дадут атмосфере накалиться, воздух в столице будет прогрет до комфортных 25 градусов тепла, а по ночам его температура составит от плюс 11 до 16 градусов.