Отвлеклась на телефон: Жительница Челябинска не заметила, что на неё задом сдаёт автофургон
В Челябинске автофургон на задней передаче проехался по женщине-пешеходу
В Челябинске автофургон, сдавая назад, не заметил идущую по тротуару женщину и задавил её. Судя по видео с места ЧП, сама пострадавшая в этот момент отвлеклась на экран телефона. Лишь в последнюю минуту она успела заметить движущийся прямо на неё автомобиль, но предпринять ничего не успела, пишет Ura.ru.
Женщина в последний момент успела заметить, как на неё движется фургон. Кадр из видео © kp.ru
Водитель и пассажирка "пежо" сразу же выбежали на помощь пострадавшей. Кадр из видео © kp.ru
"Водитель, мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем "Пежо-Боксер", при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пешеход — женщина 1981 года рождения", — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Информация о состоянии 43-летней пострадавшей выясняется.