Отвлеклась на телефон: Жительница Челябинска не заметила, что на неё задом сдаёт автофургон

В Челябинске автофургон, сдавая назад, не заметил идущую по тротуару женщину и задавил её. Судя по видео с места ЧП, сама пострадавшая в этот момент отвлеклась на экран телефона. Лишь в последнюю минуту она успела заметить движущийся прямо на неё автомобиль, но предпринять ничего не успела, пишет Ura.ru.