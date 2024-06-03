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Регион
3 июня, 14:36

Отвлеклась на телефон: Жительница Челябинска не заметила, что на неё задом сдаёт автофургон

В Челябинске автофургон на задней передаче проехался по женщине-пешеходу

В Челябинске автофургон, сдавая назад, не заметил идущую по тротуару женщину и задавил её. Судя по видео с места ЧП, сама пострадавшая в этот момент отвлеклась на экран телефона. Лишь в последнюю минуту она успела заметить движущийся прямо на неё автомобиль, но предпринять ничего не успела, пишет Ura.ru.

Женщина в последний момент успела заметить, как на неё движется фургон. Кадр из видео © kp.ru

Женщина в последний момент успела заметить, как на неё движется фургон. Кадр из видео © kp.ru

Водитель и пассажирка "пежо" сразу же выбежали на помощь пострадавшей. Кадр из видео © kp.ru

Водитель и пассажирка "пежо" сразу же выбежали на помощь пострадавшей. Кадр из видео © kp.ru

"Водитель, мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем "Пежо-Боксер", при движении задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения пешеход — женщина 1981 года рождения", — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Информация о состоянии 43-летней пострадавшей выясняется.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Невском районе Санкт-Петербурга перебегавшую через проезжую часть женщину сбили сразу две иномарки. А в Волгограде женщина на "рено" сбила на пешеходном переходе четырёх детей.

Обложка ©

kp.ru

Марина Калегина
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