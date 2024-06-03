Путин поздравил Шейнбаум с избранием на пост президента Мексики 3 июня, 14:45 Клаудия Шейнбаум. Обложка © ТАСС / АР

Президент России Владимир Путин направил поздравления Клаудии Шейнбаум, которая была избрана президентом Мексики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер выразил надежду, что конструктивное партнёрство между двумя странами продолжится.

"Мексика — традиционно дружественный партнёр России в латиноамериканском регионе. Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами", — указано в тексте телеграммы.

Напомним, что 2 июня в Мексике состоялись выборы президента. Представитель проправительственной коалиции Клаудия Шейнбаум одержала победу, набрав голосов в два раза больше ближайшего соперника. В истории Мексики это первая женщина-президент. МИД РФ уже поздравил нового лидера страны.

Авторы Татьяна Миссуми