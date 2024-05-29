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Регион
29 мая, 04:36

В России отчитали посла Мексики за недопуск россиян на рейсы в эту страну

Посла Мексики вызывали в МИД РФ из-за недопуска россиян на рейсы

МИД РФ пригласил посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса, чтобы потребовать принять меры по исключению случаев необоснованных отказов гражданам РФ во въезде в республику, рассказал ТАСС глава консульского департамента ведомства Алексей Климов.

"Посол Мексики в Москве был приглашён в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику", — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что во время разговора в том числе было озвучено, что подобные инциденты не должны плохо сказываться на возрастающем туристическом потоке россиян в латиноамериканскую страну. Климов заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на рейсы в Мексику — приоритет для генконсульства РФ в турецкой столице, а также Посольства России в Мексике.

МИД РФ предупредил о рисках россиян, желающих посетить Мексику
МИД РФ предупредил о рисках россиян, желающих посетить Мексику

Напомним, после серии скандалов со снятием россиян с рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines Посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Без дела не сидят и мексиканские власти, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Unsplash / Artur Tumasjan

Анатолий Симоненко
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