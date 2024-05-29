В России отчитали посла Мексики за недопуск россиян на рейсы в эту страну
Посла Мексики вызывали в МИД РФ из-за недопуска россиян на рейсы
МИД РФ пригласил посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса, чтобы потребовать принять меры по исключению случаев необоснованных отказов гражданам РФ во въезде в республику, рассказал ТАСС глава консульского департамента ведомства Алексей Климов.
"Посол Мексики в Москве был приглашён в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику", — пояснил Климов.
Он подчеркнул, что во время разговора в том числе было озвучено, что подобные инциденты не должны плохо сказываться на возрастающем туристическом потоке россиян в латиноамериканскую страну. Климов заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на рейсы в Мексику — приоритет для генконсульства РФ в турецкой столице, а также Посольства России в Мексике.
Напомним, после серии скандалов со снятием россиян с рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines Посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Без дела не сидят и мексиканские власти, рассказывал Life.ru ранее.
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