В России отчитали посла Мексики за недопуск россиян на рейсы в эту страну

"Посол Мексики в Москве был приглашён в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику", — пояснил Климов.

Он подчеркнул, что во время разговора в том числе было озвучено, что подобные инциденты не должны плохо сказываться на возрастающем туристическом потоке россиян в латиноамериканскую страну. Климов заявил, что проблема недопуска российских туристов в Стамбуле на рейсы в Мексику — приоритет для генконсульства РФ в турецкой столице, а также Посольства России в Мексике.