МИД России поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Claudiashein
Российская Федерация поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах в президенты Мексики. Об этом в разговоре с представителями прессы сообщил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
"Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом", — цитирует заместителя министра ТАСС.
Напомним, что кандидат от проправительственной партии "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум быстро стала лидером голосования в Мексике, набрав свыше 58% голосов. Второе место занимает Сочитль Гальвес, набравшая 30% голосов, за ней следует Хорхе Альварес Майнес с 8%, он представляет "Гражданское движение". А сегодня Шейнбаум заявила о своей победе на выборах, отметив, что опережает ближайшего оппонента на 30% голосов. Это делает её первой женщиной-президентом в истории Мексики.