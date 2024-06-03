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3 июня, 09:12

МИД России поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Claudiashein

Клаудия Шейнбаум. Обложка © X / Claudiashein

Российская Федерация поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах в президенты Мексики. Об этом в разговоре с представителями прессы сообщил заместитель руководителя Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом", цитирует заместителя министра ТАСС.

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Напомним, что кандидат от проправительственной партии "Продолжим вместе творить историю" Клаудия Шейнбаум быстро стала лидером голосования в Мексике, набрав свыше 58% голосов. Второе место занимает Сочитль Гальвес, набравшая 30% голосов, за ней следует Хорхе Альварес Майнес с 8%, он представляет "Гражданское движение". А сегодня Шейнбаум заявила о своей победе на выборах, отметив, что опережает ближайшего оппонента на 30% голосов. Это делает её первой женщиной-президентом в истории Мексики.

Юрий Лысенко
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