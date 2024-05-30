Стоявший вплотную очевидец снял кровавое убийство кандидата в мэры в Мексике
В Мексике неизвестный застрелил кандидата в мэры на предвыборном митинге
В Мексике застрелен кандидат в мэры Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Обложка © X / @VeroBacaz
Кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро в Мексике Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время проведения финального митинга его предвыборной компании. Об этом сообщают местные СМИ, а запись происшествия опубликована в социальных сетях.
В Мексике застрелен кандидат в мэры Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Видео © X / @VeroBacaz
На появившихся в Сети кадрах видно, как политик общается людьми на баскетбольной площадке, в этот момент из толпы позади него выходит убийца, приставляет к затылку Баррьентоса пистолет и совершает два выстрела, после чего жертва падает. С этого момента на видео сложно что-то разглядеть, кроме мельтешащей толпы, так как автору ролика стало не до съёмки. Слышно ещё около 15 выстрелов. По информации газеты El Universal, в штате Герреро только за период избирательной кампании были убиты пятеро кандидатов в градоначальники и один претендент на должность депутата.
За находящейся на другой стороне земного шара от нас Мексикой прочно закрепилась мрачная слава страны, где наркокартели обладают огромным влиянием, сопоставимым с возможностями официальных властей, поэтому от покушений их бойцов никто не защищён, кроме разве что самых могущественных политиков государства. Тем не менее такое происходит и на нашем полушарии: похожее покушение совсем недавно произошло в Европе. Как ранее сообщал Life.ru, попытка убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоялась 15 мая. В главу правительства произвёл несколько выстрелов 71-летний писатель Юрай Цинтула, после чего попытался сбежать, но безуспешно. Фицо экстренно госпитализировали с помощью вертолёта, он прошёл через несколько операций, и сейчас его самочувствие улучшается, хотя в критические моменты политик буквально был на волоске от смерти.