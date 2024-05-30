Стоявший вплотную очевидец снял кровавое убийство кандидата в мэры в Мексике

Кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро в Мексике Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время проведения финального митинга его предвыборной компании. Об этом сообщают местные СМИ, а запись происшествия опубликована в социальных сетях.

В Мексике застрелен кандидат в мэры Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос. Видео © X / @VeroBacaz

На появившихся в Сети кадрах видно, как политик общается людьми на баскетбольной площадке, в этот момент из толпы позади него выходит убийца, приставляет к затылку Баррьентоса пистолет и совершает два выстрела, после чего жертва падает. С этого момента на видео сложно что-то разглядеть, кроме мельтешащей толпы, так как автору ролика стало не до съёмки. Слышно ещё около 15 выстрелов. По информации газеты El Universal, в штате Герреро только за период избирательной кампании были убиты пятеро кандидатов в градоначальники и один претендент на должность депутата.