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Регион
3 июня, 15:44

Эксперт объяснил, почему пиво в России становится всё дороже

Эксперт Дробиз: Пиво в России подорожает на 10–15% к концу года

С начала 2024 года пиво в Петербурге подорожало на 5–6%, а в других регионах столкнулись с повышением его стоимости на 10–15%. Пивоваренные компании рассказали, что к концу года цена на бутылку пива может подняться на 25–30%. О причинах стремительного подорожания пенного напитка рассказал в беседе с 360.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам Вадима Дробиза, повышение цены на пиво на 25–30% маловероятно.

"Как обычно, бизнес пугает, чтобы государство не вводило какие-то дополнительные меры. Хотя причин для подорожания вполне достаточно", — считает специалист.

Дробиз объясняет подорожание пенного напитка введением маркировки и усилением регулирования. По его словам, повышенный акциз за литр теперь составляет в стране 26 рублей при крепости пива от 0,5 до 8,6 градуса. Также он отметил влияние подорожания производственного сырья и логистических трудностей с завозом компонентов из-за границы. Эксперт предположил, что в итоге стоимость бутылки пива повысится на 10–15%, что, по его словам, на самом деле очень много.

"Если бутылка пива стоит 50 рублей, то при подорожании на 15% она обойдётся покупателю в районе 57 рублей. Немного. А сколько бутылок пива выпивает мужчина? Допустим, 50 бутылок в месяц. Если каждая из них подорожает на семь рублей, общая разница в цене составит 350 рублей. Остановит ли это потребителя? Наверное, нет", — рассуждает Дробиз.

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Однако расстраиваться не стоит, поскольку повышение цены ощутят лишь заядлые любители пенного напитка. Кстати, ранее уролог рассказала, что чрезмерное употребление пива грозит мужчине эректильной дисфункцией, снижает сексуальную активность и ухудшает процесс сперматогенеза в мужском организме. Безопасной дозой для человека считается 300 миллилитров пива два раза в неделю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Владимир Озеров
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