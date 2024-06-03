Эксперт объяснил, почему пиво в России становится всё дороже

С начала 2024 года пиво в Петербурге подорожало на 5–6%, а в других регионах столкнулись с повышением его стоимости на 10–15%. Пивоваренные компании рассказали, что к концу года цена на бутылку пива может подняться на 25–30%. О причинах стремительного подорожания пенного напитка рассказал в беседе с 360.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.



По словам Вадима Дробиза, повышение цены на пиво на 25–30% маловероятно.

"Как обычно, бизнес пугает, чтобы государство не вводило какие-то дополнительные меры. Хотя причин для подорожания вполне достаточно", — считает специалист.

Дробиз объясняет подорожание пенного напитка введением маркировки и усилением регулирования. По его словам, повышенный акциз за литр теперь составляет в стране 26 рублей при крепости пива от 0,5 до 8,6 градуса. Также он отметил влияние подорожания производственного сырья и логистических трудностей с завозом компонентов из-за границы. Эксперт предположил, что в итоге стоимость бутылки пива повысится на 10–15%, что, по его словам, на самом деле очень много.

"Если бутылка пива стоит 50 рублей, то при подорожании на 15% она обойдётся покупателю в районе 57 рублей. Немного. А сколько бутылок пива выпивает мужчина? Допустим, 50 бутылок в месяц. Если каждая из них подорожает на семь рублей, общая разница в цене составит 350 рублей. Остановит ли это потребителя? Наверное, нет", — рассуждает Дробиз.