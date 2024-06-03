Организм не обманешь: Человек может научиться "отключать" боль, но ему это вряд ли понравится Анестезиолог Теплых: Человек может заставить себя не чувствовать боль 3 июня, 15:15 Человек может научиться не чувствовать боль. Обложка © freepik

Боль является осознанной эмоцией, поэтому можно научиться не чувствовать её, однако болевые ощущения всё равно проявят себя на физиологическом уровне. Об этом "Газете.ru" рассказал завотделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых.

"Надо понимать, что, когда мы говорим о боли, мы говорим и об эмоциональной составляющей. Можно заставить себя не чувствовать боль, но это вовсе не значит, что организм не будет на неё реагировать", — поделился он.

Реакция на болевой синдром, со слов медика, зависит от психотипа человека: кто-то реагирует острее на внешние вызовы, а кто-то переносит их очень стойко. На уровне физиологии боль приводит к покраснению лица, скачкам давления и выбросу большого числа гормонов, которые, по словам Теплых, могут привести к истощению организма. Медик добавил, что болевые ощущения способны сказаться и на других органах, особенно на желудочно-кишечном тракте, а это в свою очередь чревато затяжными болезнями.

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Авторы Татьяна Миссуми