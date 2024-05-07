Минус депрессия, плюс эндорфины: Врач объяснила, как садоводство влияет на здоровье Врач Годун: Садоводство помогает снижать уровень стресса и тревожности 7 мая, 06:00 Садоводство помогает снижать уровень стресса и тревожности. Обложка © Freepik.com

Наступила весна — любимая пора садоводов. И если вы ещё не в их числе, советуем присмотреться к этому занятию, ведь работа с растениями приносит ощутимую пользу организму. О плюсах садоводства для здоровья Life.ru рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением в поликлинике № 5 ГАУЗ МО "Химкинская областная больница" Лариса Годун.

Научные исследования подтверждают, что занятия садоводством могут снизить симптомы депрессии и улучшить эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых. Кроме того, регулярное пребывание на свежем воздухе и физическая активность значительно увеличивают уровень витамина D, что имеет ключевое значение для поддержания иммунной системы и здоровья костей. Это особенно актуально для детей, находящихся в периоде активного роста. Лариса Годун Врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением в поликлинике № 5 ГАУЗ МО "Химкинская областная больница"

По словам врача, регулярное взаимодействие с растениями помогает снижать уровень стресса и тревожности, улучшая когнитивные функции благодаря повышению уровня таких нейротрансмиттеров, как серотонин и эндорфины. Эти вещества, известные своими антидепрессивными свойствами, способствуют повышению настроения и общему психическому благополучию.

Также садоводство способствует укреплению семейных отношений. Годун подчеркнула, что совместное проведение времени на свежем воздухе укрепляет связи между членами семьи, обеспечивая возможность для обмена опытом и взаимной поддержки. Это взаимодействие улучшает коммуникацию и понимание, что крайне важно для эмоциональной устойчивости ячейки общества.

"Рекомендую включить садоводство в ежедневный распорядок как эффективный способ улучшения здоровья и укрепления семейных уз на многие годы", — заключила эксперт.

Последний месяц весны — один из любимых у садоводов и огородников: наступают тёплые дни и приятные вечера, когда можно насладиться красотой природы и позаботиться о своём участке. Ранее Life.ru разобрался, какие дачные дела в мае не терпят отлагательства.

Авторы Андрей Горяничев