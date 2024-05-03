Дачникам рассказали, как восстановить "сгоревшие" туи и можжевельники после зимы Эксперт Татаренко: Весной туи и можжевельники могут получить "ожоги хвои" 3 мая, 06:02 Весной туи и можжевельники могут получить "ожоги хвои". Обложка © Freepik.com / wirestock

Туи, можжевельники и кипарисовики — одни из самых популярных у россиян деревьев для высаживания на участке. Но после зимы они могут страдать не только из-за снеголома, замокания и зимнего иссушения, но и из-за солнечных ожогов, которые ранней весной очень опасны для вечнозелёных растений. Как восстановить деревья, Life.ru рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Ожоги хвои, а значит, неизбежная желтизна появляются в том случае, если туя, вертикальный можжевельник или кипарисовик не были укрыты в феврале – марте от агрессивного солнца. Весной всё более активное солнце прогревает хвою, веточки "просыпаются" и начинают развиваться, но необходимой влаги у них для этого нет — корневая система ещё не работает и не впитывает воду из почвы. Это и приводит к иссушению и ожогам хвойных растений. Марина Татаренко Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Поэтому после зимовки и при наличии ожогов необходимо удалить всю сухую, в том числе пожелтевшую, хвою внутри кроны, срезать засохшие ветки до здоровой древесины. Обрабатывать срезы не нужно — за обеззараживание отвечает смола. Обязательно нужно полить и подкормить молодые растения специальными удобрениями — это насытит хвою и подпитает корневую систему. Если растение выглядит больным, можно обработать его препаратом от болезней, грибов и вредителей. Весна для этого самое время, советует Татаренко.

При этом из вышеперечисленной тройки туя считается наиболее живучей и некапризной. Она непривередлива к почвам, отлично переносит формировочную обрезку, за ней несложно ухаживать. Можжевельник, если подобрать правильный сорт, подходящий для климата конкретного региона, также не очень прихотлив в уходе. А вот кипарисовики более капризные, могут подмерзать и подгнивать. Кипарисы же в климате с холодной снежной зимой и вовсе не растут.

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