Посла Израиля отказались приглашать на церемонию памяти бомбардировки Нагасаки
Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки не стал приглашать посла Израиля на церемонию памяти атомной бомбардировки в 1945 году, а вот представителей Палестины на годовщину решено позвать.
"Учитывая критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и международное общественное мнение по этому поводу, существует опасность возникновения неожиданной ситуации во время церемонии. Важно почтить память жертв атомной бомбардировки. Это трудное решение, которое не должно мешать проведению церемонии", — приводит слова мэра телеканал NHK.
Вместо приглашения израильскому дипломату направят письмо с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
В Хиросиме же решили пригласить официальных представителей Израиля на памятные мероприятия в августе.
При этом ранее Токио заявлял, что никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы Хиросимы и Нагасаки. Однако тогда в Японии умолчали, кто ответственен за трагедию 1945 года.
ТАСС / imago images / IPON