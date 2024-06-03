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Регион
3 июня, 16:28

Посла Израиля отказались приглашать на церемонию памяти бомбардировки Нагасаки

Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки не стал приглашать посла Израиля на церемонию памяти атомной бомбардировки в 1945 году, а вот представителей Палестины на годовщину решено позвать.

"Учитывая критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и международное общественное мнение по этому поводу, существует опасность возникновения неожиданной ситуации во время церемонии. Важно почтить память жертв атомной бомбардировки. Это трудное решение, которое не должно мешать проведению церемонии", — приводит слова мэра телеканал NHK.

Вместо приглашения израильскому дипломату направят письмо с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

В Хиросиме же решили пригласить официальных представителей Израиля на памятные мероприятия в августе.

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При этом ранее Токио заявлял, что никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы Хиросимы и Нагасаки. Однако тогда в Японии умолчали, кто ответственен за трагедию 1945 года.

Обложка ©

ТАСС / imago images / IPON

Александра Вишнякова
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