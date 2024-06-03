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Регион
3 июня, 18:31

МИД РФ осудил Израиль за удары по Сирии

МИД РФ: Удары Израиля по Сирии могут привести к масштабной эскалации

В России осуждают авиаудары Израиля по окрестностям Алеппо в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Там отметили, что такие агрессивные действия нарушают законные права страны.

"В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряжённой региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооружённую эскалацию, недопустимы", — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что действия Израиля приводят к дестабилизации на всём Ближнем Востоке. В российском ведомстве призвали отказаться от "порочной практики".

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Ранее министерство обороны Сирии в ночь на 3 июня заявило о ракетном ударе Израиля по городу Алеппо. Жертвами атаки стали не менее 17 бойцов из правительственных сил и шиитских формирований.

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Life.ru

Александра Мышляева
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