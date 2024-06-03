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Регион
3 июня, 18:50

В Финляндии планируют возобновить движение по Сайменскому каналу

Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © Wikipedia / Petritap

Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © Wikipedia / Petritap

Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала, движение по которому перекрыли 15 апреля. Об этом заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, отметив, что ограничение на пересечение русско-финской границы сохранится.

"Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.

Он отметил, что власти примут решение в ближайшем будущем.

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Ранее Life.ru писал, что МО Финляндии занимается "проработкой деталей" после поступившего от российского Минобороны предложения обновить координаты морских границ в Балтийском море. Там отметили, что считают создание путаницы в таких вопросах элементом гибридного влияния.

Александра Мышляева
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