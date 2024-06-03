В Финляндии планируют возобновить движение по Сайменскому каналу

Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала, движение по которому перекрыли 15 апреля. Об этом заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, отметив, что ограничение на пересечение русско-финской границы сохранится.

"Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.

Он отметил, что власти примут решение в ближайшем будущем.