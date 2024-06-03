В Финляндии планируют возобновить движение по Сайменскому каналу
Сайменский канал в Лаппенранте. Обложка © Wikipedia / Petritap
Финляндия рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала, движение по которому перекрыли 15 апреля. Об этом заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, отметив, что ограничение на пересечение русско-финской границы сохранится.
"Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", — приводит его слова общественный вещатель Yle.
Он отметил, что власти примут решение в ближайшем будущем.
Ранее Life.ru писал, что МО Финляндии занимается "проработкой деталей" после поступившего от российского Минобороны предложения обновить координаты морских границ в Балтийском море. Там отметили, что считают создание путаницы в таких вопросах элементом гибридного влияния.