"Калашников" запустил в серийное производство БПЛА "Гранат-4"

Комплекс с беспилотниками "Гранат-4", которые российские военные активно применяют в ходе выполнения задач спецоперации для наведения артиллерии, запущен в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

"Концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в телеграм-канале.

А ранее в России представили дрон-разведчик "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество — его можно запускать из ограниченного пространства. Также вместе с ним были продемонстрированы беспилотник СКАТ 350М, предназначенный для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, и система подъёма аппаратуры "Квазимачта".