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Регион
3 июня, 19:10

"Калашников" запустил в серийное производство БПЛА "Гранат-4"

Комплекс с беспилотниками "Гранат-4", которые российские военные активно применяют в ходе выполнения задач спецоперации для наведения артиллерии, запущен в серийное производство. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

Применение БПЛА "Гранат-4" в зоне СВО. Видео © Telegram / Концерн "Калашников"

"Концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в телеграм-канале.

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А ранее в России представили дрон-разведчик "Каракурт", у которого есть очень мощное преимущество — его можно запускать из ограниченного пространства. Также вместе с ним были продемонстрированы беспилотник СКАТ 350М, предназначенный для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах, и система подъёма аппаратуры "Квазимачта".

Обложка ©

Telegram / Концерн "Калашников"

Николь Вербер
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