Бонус припасён на конец июня: Россиян расстроили, объяснив невозможность увидеть парад планет с Земли
Астроном Кошман: С Земли парад планет увидеть не получится из-за солнечных лучей
Жители Земли не смогут увидеть в полной мере парад планет, который начался в понедельник в Солнечной системе. Помешают этому солнечные лучи, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" астроном и научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
"Это невидимый парад планет. Мы его не увидим в любых широтах. Яркий солнечный свет будет закрывать. Почему так происходит? Да потому что лето — июньские ночи у нас короткие. Они длятся час, не больше", — пояснила Кошман.
А вот Сатурн в небе увидеть удастся. Правда, не сейчас, а в конце июня – начале июля. Эксперт также рассказала про Юпитер, который прошёл соединение с Солнцем, перейдя с левой стороны на правую. Он теряется в солнечных лучах, а к концу июня – в июле его можно будет увидеть на небе.
Кошман также призвала не верить слухам, будто парад планет может спровоцировать катаклизмы не Земле. А вот Солнце способно влиять на нашу планету, так как входит в пик своей активности и на нём случаются вспышки.
Ранее учёные рассмотрели карликовую планету и открыли то, во что трудно поверить. Планетологи наблюдают явные признаки того, что подо льдом знаменитой гладкой ледяной равнины карликовой планеты прячется солёная вода.
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