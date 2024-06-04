Бонус припасён на конец июня: Россиян расстроили, объяснив невозможность увидеть парад планет с Земли

Жители Земли не смогут увидеть в полной мере парад планет, который начался в понедельник в Солнечной системе. Помешают этому солнечные лучи, рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" астроном и научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

"Это невидимый парад планет. Мы его не увидим в любых широтах. Яркий солнечный свет будет закрывать. Почему так происходит? Да потому что лето — июньские ночи у нас короткие. Они длятся час, не больше", — пояснила Кошман.

А вот Сатурн в небе увидеть удастся. Правда, не сейчас, а в конце июня – начале июля. Эксперт также рассказала про Юпитер, который прошёл соединение с Солнцем, перейдя с левой стороны на правую. Он теряется в солнечных лучах, а к концу июня – в июле его можно будет увидеть на небе.

Кошман также призвала не верить слухам, будто парад планет может спровоцировать катаклизмы не Земле. А вот Солнце способно влиять на нашу планету, так как входит в пик своей активности и на нём случаются вспышки.