Пентагон потратит почти 2 млрд долларов на новые HIMARS

Минобороны США и корпорация Lockheed Martin, которая является одним из крупнейших его подрядчиков, заключили новый контракт на создание систем залпового огня HIMARS общей стоимостью $1,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Теперь компания должна исполнить заказ до 31 мая 2028 года. Количество РСЗО, которые планируется произвести, в ведомстве не называют. Также неизвестно, будут ли их применять США или другие государства.