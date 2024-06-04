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Регион
3 июня, 23:59

Пентагон потратит почти 2 млрд долларов на новые HIMARS

Пентагон увеличил сумму контракта на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд

Минобороны США и корпорация Lockheed Martin, которая является одним из крупнейших его подрядчиков, заключили новый контракт на создание систем залпового огня HIMARS общей стоимостью $1,9 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Теперь компания должна исполнить заказ до 31 мая 2028 года. Количество РСЗО, которые планируется произвести, в ведомстве не называют. Также неизвестно, будут ли их применять США или другие государства.

Пентагон заключил контракт на создание используемых на Украине ракет GMLRS
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Напомним, в мае Пентагон сообщил о заключении контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство HIMARS стоимостью более $861,3 млн. Срок выполнения соглашения назывался 31 мая 2026 года.

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Wikipedia / Capt. Angelo Mejia

Анатолий Симоненко
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