Пентагон заключил контракт на создание используемых на Украине ракет GMLRS

Пентагон заключил очередной контракт с одной из крупнейших в США военно-промышленных корпораций Lockheed Martin. Сделка предусматривает производство высокоточных 227-мм ракет GMLRS, которые используются реактивными системами залпового огня MLRS и HIMARS.

"Lockheed Martin получила контракт на 332,1 миллиона долларов на поставку Guided Multiple Launch Rocket System", — приводит пресс-служба министерства выдержку из контракта.