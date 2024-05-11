Пентагон заключил контракт на создание используемых на Украине ракет GMLRS
Пентагон заключил очередной контракт с одной из крупнейших в США военно-промышленных корпораций Lockheed Martin. Сделка предусматривает производство высокоточных 227-мм ракет GMLRS, которые используются реактивными системами залпового огня MLRS и HIMARS.
"Lockheed Martin получила контракт на 332,1 миллиона долларов на поставку Guided Multiple Launch Rocket System", — приводит пресс-служба министерства выдержку из контракта.
Произвести и передать готовую продукцию в войска корпорация должна до 20 октября 2027 года.
Ранее аналогичный контракт был заключён Пентагоном и на производство РСЗО HIMARS. Некоторые из этих установок с одобрения Госдепа могут отправиться на Украину, рассказывал Life.ru ранее.