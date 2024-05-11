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11 мая, 03:57

Пентагон заключил контракт на создание используемых на Украине ракет GMLRS

Пентагон заключил очередной контракт с одной из крупнейших в США военно-промышленных корпораций Lockheed Martin. Сделка предусматривает производство высокоточных 227-мм ракет GMLRS, которые используются реактивными системами залпового огня MLRS и HIMARS.

"Lockheed Martin получила контракт на 332,1 миллиона долларов на поставку Guided Multiple Launch Rocket System", — приводит пресс-служба министерства выдержку из контракта.

Произвести и передать готовую продукцию в войска корпорация должна до 20 октября 2027 года.

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Ранее аналогичный контракт был заключён Пентагоном и на производство РСЗО HIMARS. Некоторые из этих установок с одобрения Госдепа могут отправиться на Украину, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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