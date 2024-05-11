Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву трёх систем HIMARS

Госдепартамент США одобрительно высказался в отношении возможной сделки по срочной продаже киевскому режиму ещё одной партии реактивных систем залпового огня HIMARS. Речь идёт о трёх машинах, сказано в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

По информации DSCA, общая стоимость контракта может достигать 30 миллионов долларов. В эту сумму также входят расходы на логистику и связанные с РСЗО программы поддержки, уточнили в агентстве, которое отвечает за поставки оружия за рубеж.