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10 мая, 22:37

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву трёх систем HIMARS

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву трёх систем HIMARS. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву трёх систем HIMARS. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Госдепартамент США одобрительно высказался в отношении возможной сделки по срочной продаже киевскому режиму ещё одной партии реактивных систем залпового огня HIMARS. Речь идёт о трёх машинах, сказано в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

По информации DSCA, общая стоимость контракта может достигать 30 миллионов долларов. В эту сумму также входят расходы на логистику и связанные с РСЗО программы поддержки, уточнили в агентстве, которое отвечает за поставки оружия за рубеж.

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Напомним, что российские военные давно научились бороться с американскими РСЗО. Ежесуточно системы ПВО перехватывают десятки снарядов залповой установки. Встречным же огнём уничтожаются сами пусковые машины.

Илья Пушкарев
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