Россиянам назвали актуальные размеры налоговых вычетов в 2024 году

В 2024 году работающие россияне могут получить сразу несколько видов налоговых вычетов, рассказала "Газете.ru" экономист Надежда Гусельщикова. Так, льготникам доступен стандартный кешбэк в размере 3,5 тысячи рублей, а семьям положены детские вычеты: 1,4 тысячи на первого и второго ребёнка и три тысячи — на третьего и последующих.

"В России существует несколько видов налоговых вычетов: стандартные — для льготников, в том числе детские вычеты, социальные — на лечение, инвестиционные, налоговые вычеты на долгосрочные сбережения, профессиональные — для ИП", — перечислила собеседница издания.

Шанс компенсировать расходы также доступен родителям, которые потратились на обучение детей. "Образовательная" выплата в 2024 году может достигать 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. Упомянула Гусельщикова и об имущественном вычете — его максимальный размер составляет 260 тысяч. Ипотечники же имеют возможность вернуть часть средств, потраченных на погашение процентов, но не более 390 тысяч рублей.