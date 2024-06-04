Россиянам назвали актуальные размеры налоговых вычетов в 2024 году
Эксперт Гусельщикова: Стандартный налоговый вычет в 2024 году составит 3,5 тыс.
В 2024 году работающие россияне могут получить сразу несколько видов налоговых вычетов, рассказала "Газете.ru" экономист Надежда Гусельщикова. Так, льготникам доступен стандартный кешбэк в размере 3,5 тысячи рублей, а семьям положены детские вычеты: 1,4 тысячи на первого и второго ребёнка и три тысячи — на третьего и последующих.
"В России существует несколько видов налоговых вычетов: стандартные — для льготников, в том числе детские вычеты, социальные — на лечение, инвестиционные, налоговые вычеты на долгосрочные сбережения, профессиональные — для ИП", — перечислила собеседница издания.
Шанс компенсировать расходы также доступен родителям, которые потратились на обучение детей. "Образовательная" выплата в 2024 году может достигать 110 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч. Упомянула Гусельщикова и об имущественном вычете — его максимальный размер составляет 260 тысяч. Ипотечники же имеют возможность вернуть часть средств, потраченных на погашение процентов, но не более 390 тысяч рублей.
Дополнительные налоговые вычеты скоро могут появиться в северных регионах России, рассказывал Life.ru ранее. Они помогут избавиться от диспропорции зарплат и привести ситуацию к "базовому уровню".
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