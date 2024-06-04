Милонов предложил новые льготы для многодетных семей во время летнего отдыха
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести новые льготные тарифы, которыми смогут пользоваться многодетные семьи во время отпусков и летнего отдыха. Соответствующее обращение он направил на имя министра транспорта России Романа Старовойта.
Милонов считает, что порой цена на авиаперелёты может быть слишком высока, чтобы большая семья могла позволить себе это. При этом российские авиакомпании не предлагают многодетным семьям каких-либо альтернативных льготных предложений.
"Прошу вас оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха", — цитирует RT текст обращения.
Вместе с тем депутат призвал сделать бесплатным провоз багажа детей младшего школьного возраста и дошколят. Поскольку чаще всего в таких чемоданах родители провозят действительно необходимые предметы: подгузники, смеси, сменная одежда — это для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость.
Ранее Владимир Путин отметил стремительный рост числа многодетных семей в России. По его словам, за последние годы их количество увеличилось на 26%. Сейчас в РФ уже более двух миллионов таких семей. Глава государства подчеркнул, что многодетность должна стать нормой для страны и общества.
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