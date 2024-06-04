Эксперт указал на слабость бронетехники НАТО перед июньской жарой

У ВСУ из-за жары начались проблемы с эксплуатацией поставленной странами НАТО бронетехники: пыль засоряет воздушные фильтры, а охлаждающие системы работают со сбоями. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с "клином" моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике", — цитирует ТАСС собеседника, сославшегося на собственные источники.

Марочко также отметил обстоятельство, которое только усугубляет ситуацию. По его словам, у ВСУ практически нет обученных кадров, которые могли бы в нужных объёмах проводить техническое обслуживание западных вооружений.