Эксперт указал на слабость бронетехники НАТО перед июньской жарой
Эксперт Марочко: ВСУ испытывают проблемы с западной техникой из-за жары
У ВСУ из-за жары начались проблемы с эксплуатацией поставленной странами НАТО бронетехники: пыль засоряет воздушные фильтры, а охлаждающие системы работают со сбоями. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с "клином" моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике", — цитирует ТАСС собеседника, сославшегося на собственные источники.
Марочко также отметил обстоятельство, которое только усугубляет ситуацию. По его словам, у ВСУ практически нет обученных кадров, которые могли бы в нужных объёмах проводить техническое обслуживание западных вооружений.
Отметим, что технику украинских войск из строя выводит не только жара, но и точные удары Армии России. Ранее Life.ru рассказывал о том, что войсковой группировке "Центр" ВС РФ удалось уничтожить американскую установку РСЗО HIMARS в ДНР. Помимо этого, за сутки на этом направлении противник потерял почти шесть сотен бойцов и три боевые бронированные машины.
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