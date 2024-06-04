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Регион
4 июня, 06:15

Эксперт указал на слабость бронетехники НАТО перед июньской жарой

Эксперт Марочко: ВСУ испытывают проблемы с западной техникой из-за жары

У ВСУ из-за жары начались проблемы с эксплуатацией поставленной странами НАТО бронетехники: пыль засоряет воздушные фильтры, а охлаждающие системы работают со сбоями. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводит к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с "клином" моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике", цитирует ТАСС собеседника, сославшегося на собственные источники.

Марочко также отметил обстоятельство, которое только усугубляет ситуацию. По его словам, у ВСУ практически нет обученных кадров, которые могли бы в нужных объёмах проводить техническое обслуживание западных вооружений.

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Отметим, что технику украинских войск из строя выводит не только жара, но и точные удары Армии России. Ранее Life.ru рассказывал о том, что войсковой группировке "Центр" ВС РФ удалось уничтожить американскую установку РСЗО HIMARS в ДНР. Помимо этого, за сутки на этом направлении противник потерял почти шесть сотен бойцов и три боевые бронированные машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Юрий Лысенко
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