Прокуратура требует передать государству велотрек московской Олимпиады

Генеральная прокуратура России собирается добиться изъятия в пользу государства велотрека, который был сооружён в московском районе Крылатское для Олимпийских игр 1980 года. Об этом сказано в карточке дела, текст которой опубликован в базе Арбитражного суда столицы.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "СЦП "Крылатское" об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. Указанное исковое заявление принято к производству суда", — говорится в тексте документа.

Ведомство также требует арестовать объект и ввести запрет для руководителей СЦП "Крылатское" на пользование велотреком. Также планируется позволить Росреестру проводить кадастровый учёт и госрегистрацию прав в отношении объекта. В итоге суд решил не удовлетворять первые два пункта, дав своё согласие лишь на последний. Следующее заседание пройдёт 24 июня.