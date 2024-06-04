Прокуратура требует передать государству велотрек московской Олимпиады
Генеральная прокуратура России собирается добиться изъятия в пользу государства велотрека, который был сооружён в московском районе Крылатское для Олимпийских игр 1980 года. Об этом сказано в карточке дела, текст которой опубликован в базе Арбитражного суда столицы.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "СЦП "Крылатское" об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. Указанное исковое заявление принято к производству суда", — говорится в тексте документа.
Ведомство также требует арестовать объект и ввести запрет для руководителей СЦП "Крылатское" на пользование велотреком. Также планируется позволить Росреестру проводить кадастровый учёт и госрегистрацию прав в отношении объекта. В итоге суд решил не удовлетворять первые два пункта, дав своё согласие лишь на последний. Следующее заседание пройдёт 24 июня.
Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выдвинула требование передать государству часть помещений московского пятизвёздочного отеля Four Seasons, находящегося в самом центре столицы. Речь идёт минимум о 34,7 тысячи квадратных метров.