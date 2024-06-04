Неизвестный сообщил, что в аэропорт Минвод из Турции летит заминированный борт
Sukhoi Superjet компании "Азимут". Фото © Авиакомпания "Азимут"
Неизвестные сообщили о том, что в пассажирском самолёте, следовавшем из турецкой Антальи в Минеральные Воды, якобы заложено взрывное устройство. Они требовали выкуп и переговорщика. В этот момент на борту находились 101 пассажир и 5 членов бортовой команды. Об этом пишет SHOT.
Звонок поступил со скрытого номера около десяти часов вечера 3 июня. Голос на другом конце сообщил, что в самолёте авиакомпании "Азимут", который в тот момент находился в воздухе, есть бомба. Злоумышленник потребовал предоставить переговорщика, чтобы договориться с ним о сумме выкупа.
Sukhoi Superjet совершил посадку в 22:20, его уже ждали экстренные службы. В ходе осмотра борта не было найдено никаких взрывных устройств. В проведении эвакуации нужды не было. Сейчас полиция ищет телефонных террористов.
Ранее мужчина сделал комплимент девочке в аэропорту, из-за чего вылет самолёта был отложен. Дело в том, что он назвал "бомбой" трёлетнюю девочку, которая вместе со своей мамой собиралась лететь в Калининград. Кроме того, он похвалил ещё и её рюкзак. Нарушителю пришлось долго объяснять ситуацию службе безопасности Пулково.