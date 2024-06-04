Неизвестный сообщил, что в аэропорт Минвод из Турции летит заминированный борт

Неизвестные сообщили о том, что в пассажирском самолёте, следовавшем из турецкой Антальи в Минеральные Воды, якобы заложено взрывное устройство. Они требовали выкуп и переговорщика. В этот момент на борту находились 101 пассажир и 5 членов бортовой команды. Об этом пишет SHOT.

Звонок поступил со скрытого номера около десяти часов вечера 3 июня. Голос на другом конце сообщил, что в самолёте авиакомпании "Азимут", который в тот момент находился в воздухе, есть бомба. Злоумышленник потребовал предоставить переговорщика, чтобы договориться с ним о сумме выкупа.