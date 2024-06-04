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4 июня, 09:20

Италия пообещала снабдить Киев второй системой ПВО SAMP/T

Ермак: Глава МИД Италии подтвердил планы передать вторую батарею SAMP/T Киеву

Итальянская система ПВО SAMP/T. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Итальянская система ПВО SAMP/T. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Италия планирует направить Украине вторую систему ПВО SAMP/T французско-итальянского производства. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

"Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО SAMP/T", говорится в его посте.

Накануне сообщение о передаче ВСУ системы SAMP/T Италией публиковало Reuters, ссылаясь на заявление Таяни, сделанное во время радиоэфира. По данным источника информационного агентства, сейчас батарея находится в Кувейте, однако в скором времени её должны вернуть в Италию. Предположительно, SAMP/T будет включена в девятый пакет помощи Киеву, который Рим может вскоре согласовать.

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Ранее на тему поставок западного оружия Украине высказывался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что добиться прекращения острой фазы конфликта в Незалежной очень просто: для этого нужно остановить поставки западных вооружений Киеву. На деле же этого не будет, так как в реальности ни США, ни ЕС не желают Украине мира, а все их заявления о необходимости решить конфликт дипломатией делаются для отвода глаз.

Юрий Лысенко
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