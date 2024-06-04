Накануне сообщение о передаче ВСУ системы SAMP/T Италией публиковало Reuters, ссылаясь на заявление Таяни, сделанное во время радиоэфира. По данным источника информационного агентства, сейчас батарея находится в Кувейте, однако в скором времени её должны вернуть в Италию. Предположительно, SAMP/T будет включена в девятый пакет помощи Киеву, который Рим может вскоре согласовать.

Ранее на тему поставок западного оружия Украине высказывался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что добиться прекращения острой фазы конфликта в Незалежной очень просто: для этого нужно остановить поставки западных вооружений Киеву. На деле же этого не будет, так как в реальности ни США, ни ЕС не желают Украине мира, а все их заявления о необходимости решить конфликт дипломатией делаются для отвода глаз.