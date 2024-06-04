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Регион
4 июня, 09:48
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Старшая по дому не позволила детям укрыться в подъезде при воздушной тревоге в Белгороде

Жительница Белгорода не дала детям зайти в подъезд во время ракетной опасности

В Белгороде старшая по дому не позволила детям зайти в подъезд во время ракетной тревоги. Им пришлось добежать до другого подъезда. Об этом сообщает SHOT.

Старшая по дому запретила детям укрыться в подъезде. Видео © Telegram / SHOT

Накануне вечером дети собрались во дворе на улице Шаландина, чтобы поиграть в дворовые игры. Вдруг в городе началась ракетная тревога. Они собирались укрыться в подъезде поблизости, но старшая по дому сказала им, чтобы искали другое место. При этом никто из присутствующих взрослых не встал на сторону детей.

По словам местных жителей, даму требуют привлечь к ответственности за то, что она не помогла детям, подвергнув их опасности.

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Регион каждый день подвергается обстрелам ВСУ и атакам украинских беспилотников. Ранее в результате одного из таких в селе Муром Шебекинского городского округа погиб человек. ВСУ направили дрон-камикадзе на автомобиль, двигавшийся по дороге. От удара беспилотника водитель скончался на месте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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