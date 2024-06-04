ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:29

Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25

Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б", а также сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Также нанесено поражение двум бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области.

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 снарядов и 41 беспилотник
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 снарядов и 41 беспилотник

А ранее в Совфеде предупредили, что российские военные имеют полное право уничтожать нидерландские F-16, которые собираются поставить Киеву, если они попытаются атаковать объекты на территории нашей страны.

Обложка ©

Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров