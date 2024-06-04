Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25

Подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б", а также сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении.

Также нанесено поражение двум бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области.