Александр ЛУКашенко: Президент Белоруссии побывал в Монголии и поразил всех навыками стрельбы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Монголию с государственным визитом, в ходе которого его познакомили с культурой страны. Белорусскому лидеру даже дали выстрелить из лука. То, как он обращается с традиционным монгольским оружием, показал телеграм-канал "Пул первого".

Александр Лукашенко попробовал себя в стрельбе из лука во время визита в Монголию. Видео © Telegram / Пул Первого

Сейчас стрельба из лука является одним из главных спортивных состязаний в Монголии. Главе Республики Беларусь рассказали о том, как изготавливается такой лук: в нём используются только натуральные материалы. Вес одной вытяжки тетивы составляет порядка 20–30 килограммов. Отправить стрелу в полёт у Лукашенко получилось очень резво и без видимых сложностей, правда, судя по комментариям, попасть в цель ему всё же не удалось.

"Если немножко потренируетесь, вы точно попадёте", — подбодрил его один из сопровождающих с монгольской стороны.