Александр ЛУКашенко: Президент Белоруссии побывал в Монголии и поразил всех навыками стрельбы
Лукашенко пострелял из национального лука во время госвизита в Монголию
Лукашенко стреляет из лука во время визита в Монголию. Обложка © Сайт президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Монголию с государственным визитом, в ходе которого его познакомили с культурой страны. Белорусскому лидеру даже дали выстрелить из лука. То, как он обращается с традиционным монгольским оружием, показал телеграм-канал "Пул первого".
Александр Лукашенко попробовал себя в стрельбе из лука во время визита в Монголию. Видео © Telegram / Пул Первого
Сейчас стрельба из лука является одним из главных спортивных состязаний в Монголии. Главе Республики Беларусь рассказали о том, как изготавливается такой лук: в нём используются только натуральные материалы. Вес одной вытяжки тетивы составляет порядка 20–30 килограммов. Отправить стрелу в полёт у Лукашенко получилось очень резво и без видимых сложностей, правда, судя по комментариям, попасть в цель ему всё же не удалось.
"Если немножко потренируетесь, вы точно попадёте", — подбодрил его один из сопровождающих с монгольской стороны.
А недавно в Сети было опубликовано видео, где белорусский президент управляется с другим популярным в Средние века оружием — топором. Впрочем, воспользовался он этим инструментом в самых мирных целях: наколол с его помощью дров.