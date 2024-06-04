Новым тренером ЦСКА станет серб Марко Николич 4 июня, 10:47 Марко Николич. Фото © Telegram / ПФК ЦСКА

Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА станет сербский специалист Марко Николич. Соглашение с ним руководство армейцев заключит в ближайшее время.

"ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договорённости о сотрудничестве. Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время", — говорится в заявлении клуба.

Ранее Николич уже работал в России, он тренировал "Локомотив", с которым выиграл Кубок России в сезоне 2020/2021 и завоевал бронзовые медали первенства. В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского клуба "Шабаб Аль-Ахли". Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — суперкубок страны в 2023 году и суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата. Также специалист тренировал сербский "Партизан" и венгерский "Фехервар".

Напомним, что накануне ЦСКА принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу. Федотов возглавлял команду с лета 2022 года. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призёрами чемпионата России. Нынешний сезон в Российской премьер-лиге армейцы завершили на шестом месте с 48 очками.

Авторы Александра Вишнякова